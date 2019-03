Alaealised Darja ja Viktor leiti Lasnamäelt

Ida-Harju politseijaoskonna vaneminspektor Teili Piiskoppel ütles, et noored lahkusid oma kodudest neljapäeval, 14. märtsil ja info noorte kadumisest jõudis politseini 15. märtsil. Noorsoo- ja piirkonnapolitseinikud asusid välja selgitama noorte käitumismustrit, harjumusi ja võimalikku asukohta. Mõlema noore mobiiltelefonid on välja lülitatud. Samuti ei olnud noorte sotsiaalmeediakontodel viiteid sellest, kus noored viibida võiks või et nad oleks reedese päeva jooksul sotsiaalmeediat kasutanud.