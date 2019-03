Uus-Meremaa tulistamisohvrite matmise venimine põhjustab pingeid

Võimud on lubanud, et vähemalt üks surnukeha antakse omastele üle täna õhtul, kõik 50 ohvrit peaks peredele üle antama kolmapäevaks.

«Pered on kurvad, kuid hakkavad ka pahaseks saama. Nende surmapõhjus on teada, miks mitte anda välja juba tuvastatud inimesi,» ütles šeik Amjad Ali, kes saabus Aucklandist matuste korraldamisel abistama. «Ma ei kurjusta võimudega, sest neil on oma reeglid, kuid nad balansseerivad kultuuri ja usu ning kohalike seaduste vahel.»