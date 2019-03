Eesti juudi kogukond on mures EKRE võimaliku võimuletuleku pärast

Eesti juudi kogukond lisab, et jälgib tähelepanelikult koalitsiooniläbirääkimisi ning on mures EKRE võimaliku võimuletuleku pärast. «Selle partei paljud väljaütlemised on vaenulikud rahvusvähemuste suhtes ning on suunatud ühiskonna jagamisele omadeks ja võõrasteks. Kõik see toob kaasa sügavat muret ja kahetsust.»