Grybauskaitė: peaminister häbistab Leedut rahvusvahelisel areenil

President ütles Vilniuses ajakirjanikele peaministrile viidates, et ta «on võimeline naasma Iisraelist Palestiina protestinoodiga ja ütlema seejärel midagi meie lähimate naabrite kohta». «Selleks peavad tal olema suured võimed, et peaministrina sellist rahvusvahelist häbi põhjustada,» lausus ta.

Paari päeva eest tsiteeris Leedu uudisteportaal lrt.lt Skvernelist ütlemas külaskäigul riigi lõunaossa Lazdijai linna, et «lätlased ei ole meie vennad, nad on paljudes valdkondades meie rivaalid». Leedu peaministri tsitaadile sai Läti meedias osaks suur tähelepanu.

Laupäeval täpsustas lrt.lt pärast Skvernelise meeskonna kriitikat peaministri sõnu: «Lätlased ja eestlased tunduvad täiesti olevat meie vennad, kuid see ei ole nii. Konkreetselt Lätist rääkides on see üks meie suurimaid konkurente majandussfääris.»