Professor Heidmets näeb tugevate rahvusriikidega Euroopas ohte

«Minu mure on selles, et läänemaailma arengutrendides näeme me liikumist isolatsiooni ja iseteadliku mõttelaadi suunas. See on ohtlik trend ja lõhnab sõja järele,» ütles Heidmets. «Rahvusriikide Euroopa, kus riikideülesed struktuurid on nõrgad või neid ei ole üldse, võib näiteks serblasi ja albaanlasi viia soovini hakata varasemat «õiglust» taastama. Selliseid pingepunkte on Euroopas kümneid ja see lõhnab tugevalt paljude väikeste sõdade või isegi millegi suurema järele,» lisas ta.

Heidmetsa sõnul on tema jaoks ohu märgiks paljudest riikidest lähtuvad sõnumid, et Euroopa Liit on liiga ettekirjutav. «Taoline mõttelaad, et Lihula tarkus on parem kui Brüsseli tarkus, kuna see on meie endi tarkus. Kõige tugevamalt kannavad seda mõttelaadi ameeriklased president Donald Trumpi ajal,“ märkis sotsiaalpsühholoog.

Heidmetsa sõnul ei ole tänase maailma globaalseid probleeme nagu kliima, keskkond ja terrorism võimalik lahendada «müüri sees oma asja ajades».