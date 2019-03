Eesti õhuruumis lendas USA kaugpommitaja B-52

Kaitseväe peastaabi pressiesindaja kapten Aivo Vahemets ütles Postimehele, et tegemist oli regulaarse liitlastevahelise koostööga ning sellised lennud on eelnevalt kooskõlastatud. «B-52 on Eesti õhuruumis lennanud ka varem ja lendab ka edaspidi,» märkis Vahemets.