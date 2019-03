Ringkonnakohus jättis tuntud võlaküti vahi alla

Samas kriminaalasjas viibib vahi all ka Gennadi Okunev, keda keskkriminaalpolitsei kahtlustab kuritegeliku ühenduse moodustamises ja juhtimises. Ühendusse kuulumises on kahtlustatavaid vähemalt 10.

Samas on uurijad veendunud, et vaatamata aegade jooksul vahetunud liikmetele on selle juhiks juba alates 1990-ndatest aastatest Gennadi Okunev.