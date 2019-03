EMTA rektor Helmele: lastemuusikakooli tase ei võimalda kindlasti muusikaakadeemia üliõpilaseks olemist

«Me teame ka väga hästi, et näiteks muusikaakadeemias on juba aastaid lastemuusikakooli esimeste klasside tasemel üliõpilasi Hiinast, kelle kääksutamise ja kõõrutamisega sealsed õppejõud sõna otseses mõttes vaeva näevad, et neist natukenegi asja saaks,» rääkis Helme. «See ei peaks olema see tase, millega me siin kulutame oma kvalifitseeritud õppejõudude oskusi ja ka aega. Ei saa olla raha, mida need üliõpilased toovad koolidele, selleks ettekäändeks, miks neid siia tuuakse.»

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor Ivari Ilja ütles, et tal on raske teemat kommenteerida. «Lastemuusikakooli tase kindlasti ei võimalda Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia üliõpilaseks olemist. Aasia tudengite hulgas on konkursivõitjaid, esinejaid mainekatel kontsertidel,» kinnitas ta. «Iga juhtumit tuleb käsitleda eraldi, seega oleks vajalik teada, milliseid üliõpilasi härra Helme konkreetselt silmas peab.»

Helme väitis veel, et Eestis on ülikoole, mis on kuritarvitanud üliõpilaste maaletoomise õigust. «Suur osa nendest üliõpilastest on üliõpilaste hulgast kadunud ja nad on osutunud siin illegaalideks või on nad kinni püütud naaberriikides ja siia tagasi saadetud. Ühesõnaga on tekkinud nendega väga suuri probleeme.» Helme viitas Euroakadeemiale ja Ettevõtluskõrgkoolile Mainor.

«Kõiki kõrgkoole, kes Eestis inglise keeles õpetavad, on ebaausate kavatsustega inimesed petnud - saavutanud oma vastuvõtmise üliõpilaseks, kui tegelikud eesmärgid olid muud,» kommenteeris Mainori tegevjuht Krisjan Oad. «Need on olnud meie rahvusvahelise kõrghariduse kasvuraskused. Tänaseks on need probleemid minu teada kõikides koolides lahendatud.»