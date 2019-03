Mupo hoiatab: Tallinnas on taas liikvel potikaupmehed

Potikaupmehega kokku puutunud mehe sõnul lähenes talle kaukaaslase välimusega mees, kellel oli seljas must ülikond. «Sellise välimuse puhul ei oska pettust ega pealekäimist oodata, sa oled palju altim kuulama, sest algselt jääb mulje, et inimene tahab midagi küsida või abi paluda. Kui aga inimese tähelepanu on võidetud, siis käib ülejäänud osa kaubapakkumise ja-sobitamisega nagu iseenesest ja võluväel. Kergemalt mõjutamisele alluval inimesel närvilisemal on raske sellest psühholoogilisest haardest vabaneda,» selgitas ta mupole tehtud pöördumises.