Idai purustustöö Mosambiigis Beiras, mis on tormis üks enim kannatada saanud piirkondi.

Eelmise nädala lõpus Kagu-Aafrikat räsinud tsüklon Idai muutis osa rannikuriikidest katastroofipiirkonnaks. Kõige rängemalt sai kannatada Mosambiik, kus eilse seisuga oli ametlikult tormis surma saanud 84 inimest. Ilmselt suureneb see arv märgatavalt ning president Filipe Nyusi sõnul on võib tormiohvreid olla tuhatkond. Lisaks on eluohtlikus olukorras rohkem kui 100 000 inimest.