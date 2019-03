Tuhala nõiakaev läks taas keema

Teadlaste arvates on nõiakaev üks unikaalsemaid loodusnähtusi Euroopas seetõttu, et veesurve tekib maa-aluses jões. Kaevu sügavus on 2,4 meetrit ja selle vesi on soopäritolust tingituna veidi pruunikas. Keema hakanud nõiakaev «keedab välja» kuni sada liitrit vett sekundis.