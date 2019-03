Martin Helme: e-valimised on sisuliselt loto

«E-valimised on täielik häbiplekk,» vastas Helme saatejuhi küsimusele, kas korduvalt elektroonilist hääletamist kritiseerinud EKRE oleks tõesti valmis e-valimised kinni panema. «E-valimiste usaldusväärsus on olematu. See on üks valimissüsteem, mida pole võimalik jälgida ega kontrollida,» rääkis Helme.

«Kui palume valimiskomisjonilt võimalust seda jälgida või kontrollida, siis me ei saa seda. Isegi kui toome siia kuskilt välismaa eksperdid või IT-professorid, kes valimisöösel lähevad valimisjaoskonda jälgima ja kontrollima, siis nad ütlevad, et siin ei ole midagi jälgida ega kontrollida võimalik, sest neil ei ole ligipääsu vajalikele andmetele, mida neil oleks vaja, et jälgida ja kontrollida, et mehhanism töötab õigelt ja ausalt,» jätkas ta.

«Meie põhiline kriitika e-valimistele ei ole mitte see, et me ei taha e-valimisi, meie põhiline kriitika on see, et e-valimised peavad ka olema sellised, et kellelgi ei oleks võimalik öelda, et ei usu,» lisas EKRE aseesimees. «See ei ole vastuvõetav, see ei ole demokraatia, see ei ole valimissüsteem, mille üle võiksime uhkust tunda.»