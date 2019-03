Eesti tõenäolisemad hädaolukorrad on seotud keeruliste ilmaoludega

Kriisideta maailma ei ole olemas ja Eesti on seadnud eesmärgiks, et iga elanik suudaks vähemalt nädal aega iseseisvalt hakkama saada. Miks just nädala?

Eesti on õnneks turvaline riik ja selliseid olukordi, mil inimene peaks suutma ise nädal aega hakkama saada juhtub harva. Kuid nädal on selline optimaalne aeg, milleks inimesed peaksid ettevalmistusi tegema. Kui inimene oskab nädal aega iseseisvalt toime tulla siis on võimalik kriis üle elada nii, et kõrvalist abi ei olegi vaja.

Inimeste toimetulekuvõime on muidugi väga erinev ja on neid, kes suudavad nädalaid iseseisvalt hakkama saada. Ma ise olen pärit Soomaa lähistel ja Soomaal elavad inimesed saavad üleujutustega suurepäraselt nädalaid hakkama. Samas võib linnapiirkonnas paaritunnine elektrikatkestus põhjustada juba tõsise hädaolukorra.

Lugesin internetist teie koostatud soovitusi kriisiks valmistumisel ja seal oli päris mitu üllatust. Ma ütlen ausalt, et ei tea kedagi, kes teaks kedagi, kellel on kodus patareidega transistorraadio juhuks, kui voolu ei ole aga kriisiteateid tuleks kuulata.

Võib-olla seda patareidega raadiot on vähestel aga neid patareidega töötavaid raadioid müüakse ja see võiks kodus olemas olla. Hädapärast aitab ka autoraadio. Oluline on ju teated kriisi kohta kätte saada.

Ma ei nori, kuid mulle hakkas üks asi veel silma. Kui ma elan linnakorteris, väljas on 25 kraadi külma ja küte kaob ära, mis siis saab? Ma ei hoia ju vannitoas pui ja ei hakka neid vannis põletama.

Meie väljaantud juhistes ei ole kirjas, mida igaüks peab tegema. Need on soovitused ja esimene, mida me inimestelt eeldame, on see, et nad loeksid need soovitused iseendale mõeldes läbi. Kui inimene elab näiteks Lasnamäe korteris, siis mingil hetkel peab ta mõtlema, kuhu ta sealt liikuda saaks. Ideaalset olukorda ei ole olemas, aga võimalikud ohud tuleb enda jaoks läbi mõelda.

Kindlasti ei tähenda see, et juba homsest peavad kõik inimesed iseseisvalt seitse päeva hakkama saama. Aga hakkame tasapisi selles suunas liikuma ja teeme ära need asjad, mida me saame ära teha. Kodus võiksid olla varud ja tuleks läbi mõelda kuhu minna, kui kodus enam olla pole võimalik. Läbi tuleb mõelda ka see, kust saada infot ja kuidas lähedastega kontakti saada.

Oma kodus või teel tööle hindan ma oma riske ise – kui on libe, siis liigun ettevaatlikult. Kuid kes hindab suuri riske?