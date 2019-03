Riik soovitab inimestel varuda kriisi puhuks nädalase ellujäämisvaru

Siseministeerium, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ja päästeamet esitlesid täna soovituslikku paketti neljaliikmelisele perele, mis on vajalik, et pidada hädaolukorras vastu seitse päeva.

Pildil näidatud esemetega tuleb riigi arvestuste järgi nädal aega toime kaks täiskasvanut ja kaks last ning esemete kogumaksumus on 260 eurot. Päästeamet pani kriisivaru välja näitlikult ja tegemist on minimaalse toidu arvuga, mida on tarvis nädalaseks ellujäämiseks kriisi korral. Õnneks ei ole Eestis seni veel kordagi juhtunud kriisi, mis vältaks nädala või rohkem.

Söögi-, joogi ja ravimivaru on kriiside puhul elementaarne. Samuti peaks olema kindlasti käepärast mõni tööriist, millega saaks teha hädavajalikke töid. Kindlasti peaks olema olemas ka vahend tule süütamiseks. Akupank on vajalik mobiiltelefoni ja muude energiat vajavate seadmete laadimiseks hädaolukorras.

Teibirull või osutuda hädavajalikuks abiliseks näiteks siis, kui on tarvis muuta mõni ruum hetmeetiliseks. See võib olla vajalik soojustamiseks või ka väljas oleva mürgise õhu sissepääsu takistamiseks.

Kui ulatusliku katkestuse tõttu on sidesüsteemid rivist väljas võib osutuda hädavajalikuks infoallikaks tavaline vanamoodne patareitoitega raadio. Info hankimiseks saab kriisiolukorras kasutada ka autoraadiot. Kuna kriisi tõttu võivad olla rivist väljas ka kütusetanklad, soovitavad riigiasutused alati hoida paaki vähemalt poolenisti täis, kuna kriisi puhkedes annad see siiski liikumisvõimaluse.

Siseministeeriumi asekantsler Viola Murd ütles, et riik soovitab inimesele nädalast varu põhimõttel «mida suurem varu, seda parem». Näiteks Põhjamaades on seni soovitatud inimestel varuda endale kolmepäevane kriisivaru ettenägematuteks olukordadeks, kuid ka seal on viimasel ajal liikumas soovitused nädalase varu suunas.

Murd soovitab inimestel läbi mõelda, kuidas käituda kriisiolukorras, näiteks ulatusliku elektrikatkestuse korral. Ta tõi näiteks tänapäeva niinimetatud «targad majad», mis muutuvad elektrivarustuse puudumisel väga rumalateks majadeks. Tänapäeval on paljudel majadel välisuksest sisenemine fonolukkudega, mis on elektrienergia puudumisel kasutud. Sellistel puhkudel tuleks mõelda tagavaravariantide peale.

Päästeameti soovitatavas kriisivarus on kõige kallim ese veefiltriga pudel, mis maksab 50 eurot. Selle abil saab võtta looduslikust vooluga veekogust vett ja tarvitada joogiveena. Filter suudab puhastada 1000 liitrit vett. Filtriga veepudel on mõeldud siiski viimase häda korraks, päästeamet soovitab hoida kodus igaks juhuks vett varuks. Inimese kohta võiks olla päevas vähemalt kolm liitrit vett, mis katab põhivajadused.

Kuigi Eestit tabava katastroofi toimumise tõenäosus on üliväike, peaksid inimesed siiski olema võimalikuks kriisiks valmistunud. Näiteks sõltuvad elektrienergiast pea kõik elutähtsad süsteemid – side, pangandus, kanalisatsioon, veevarustus ja küte. Kui elektrivarustus peaks Eestis mingil põhjusel katkema, piisab vaid poolest päevast, et rivist hakkavad välja langema ka muud elutähtsad teenused.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik Elari Kasemets märkis, et kogu elukorralduse halvamiseks ei ole vaja sugugi pikka elektrikatkestust. Vähem kui ööpäeva kestva elektrikatkestuse järel võivad olla rivist väljas kaupluste arveldussüsteemid, internet, mobiilside, pangaautomaadid, küte, veevarustus ja kanalisatsioon.

Ta märkis, et alati on võimalik küsida abi naabritelt ja sugulastelt. Näiteks ulatusliku küttekatkestuse korral saab minna sooja maal elavate sugulaste juurde, kellel on ahiküte ja kelle küttesüsteemid ei sõltu elektrivarustusest.

Siseministeeriumi tellitud uuringud näitavad, et üheksa kümnendikku inimestest usub end hästi kriisiolukorras toime tulevaks, samas on nädalane kriisivaru olemas vaid kümnendikul Eesti inimestest.