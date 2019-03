Tallinna reisisadama piirkonnas muutub liikluskorraldus

Samuti on võimalik sadamast välja sõita Petrooleumi tänava kaudu D-terminali eest. Sadamast on võimalik sõita piki Jõe tänavat Narva maanteele või Pronksi tänavale, väljudes kas Petrooleumi tänava kaudu ning sõites Narva maanteele või tehes Lootsi põiktänavalt parempöörde Tuukri tänavale või ka tehes tagasipöörde pärast Ahtri ristmikku või Mere puiesteel.

Terve ehitusperioodi jooksul on Pirita tee ja kesklinna vahelisel suunal tagatud 2+2 liiklus. Piritalt linna suunduv parempoolne sõidurada on vabavoolne ehk et see ei ole mõjutatud liiklusfooridest, välja arvatud ülekäiguraja foor Hiina saatkonna ees.