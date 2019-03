Kaitseväe uueks veebliks sai staabiveebel Enn Adoson

Enn Adosoni sõnul ootab teda ees töökoht, kus on mitmeid uusi väljakutseid. «Tööd on palju ja esmane suur rõhk läheb kindlasti allohvitseride haridusnõuete uuendamisele ja paljudele teistele igapäevast teenistust reguleerivate dokumentide kaasajastamisele,» ütles uue kaitseväe veeblina tööd alustav staabiveebel Enn Adoson.

Saliste hakkab oma uues positsioonis nõustama ja andma tagasisidet NATO Euroopa vägede ülemjuhatajale kindral Curtis Scaparrottile, kas tema plaanid on NATO üleselt kõigile kohale jõudnud ning millised on päris probleemid, millega NATO-s on vaja tegeleda. Uus ametikoht tähendab sedagi, et aprilli lõpus kolib Saliste Belgiasse.