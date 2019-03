Metskitsede hukkumine teedel on kahekordistunud

Eelmisel aastal hukkus 4408 metskitse, mis on seni suurim aastas toimunud õnnetuste arv. 2017. aastal said õnnetuses surma 2916 metskitse ja kõige vähem hukkus metskitsi 2012. aastal, tollal sai surma 1171 kitse.

Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul teeb kasvav õnnetuste arv jahimeestele tõsist muret. «Juba mitmed aastad jälgime kurba liiklusstatistikat metskitsede osas,» ütles Korts ja lisas, et «kui jahipidamisel kasutavad inimesed kogu saaduse ära, siis õnnetustes hukkunud metsloomade puhul see nii ei ole.»

Ta selgitas, et tegemist on elukite elude raiskamisega ning teisest küljest on avariid ohtlikud inimeste tervisele ja elule. «Rääkimata majanuslikust kahjust liiklusvahenditele,» ütles Korts.