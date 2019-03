Skeem: Reidi tee ehitus muudab liiklust Russalka ümbruses

Russalka ristmiku rekonstrueerimine on jaotatud kolme etappi ja esimene etapp on kohe algamas. «Alates 25. märtsist suletakse Pirita poolt kesklinna suunas liiklejatele vasakpöörde võimalus Narva maantee suunas, ehk lauluväljaku mäkke enam vasakpööret teha ei saa. Seal ehitatakse ümber olemasolevad ohutussaared ja see ala on vajalik kogu liikluse ümberkorralduseks,» rääkis abilinnapea Kalle Klandorf.

«Alates 1. aprillist suletakse ka parempööre Narva maanteelt Pirita teele. Kui lauluväljaku mäest alla tulla, siis paremale, Pirita poole enam pöörata ei saa,» lisas ta.

«Kogu ehitusperioodi jooksul on Pirita tee ja kesklinna vahel tagatud liiklus kaks pluss kaks sõidurajal. Piritalt linna suunduv sõidusuund on vabavoolne, see tähendab et ta ei ole mõjutatud fooridest, välja arvatud ülekäiguraja foor Hiina saatkonna juures,» ütles transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa.

Rüütelmaa sõnul on liikluskorraldajatel tee-ehitajatega kokkulepe, et tipptundide ajal püütakse liiklustakistusi vältida, aga kui on vaja üks sõidurada lühiajaliselt sulgeda, siis on neil õigus seda teha.

Klandorfi sõnul tuleb liiklejatel leppida ka sellega, et need, kes soovivad sõita Piritalt lauluväljakule või vastupidi, peavad ümbersõiduna kasutama Rummu teed ja Kose teed. «Ühesõnaga, Pirital tuleb sõita ringrajale ja sealt üles Lasnamäele,» täpsustas Klandorf.

Russalka ristmiku ehituse teine etapp peaks algama juuni alguses ja kestab juuli lõpuni. Kolmas etapp on juuli lõpust septembri alguseni.

Muudatusi on ka Reidi tee kesklinna poolses otsas. Alates 21. märtsist on Uus-Sadama tänava piirkonnas avatud liiklus Petrooleumi tänava lõigus Tuukri tänavast D-terminalini. Samal ajal on suletud Uus-Sadama tänav Reidi tee ja Tuukri tänava vahelisel lõigul. «Jalakäijatele on tagatud liikumine mööda Uus-Sadama tänavat. Kohalikud elanikud saavad Uus-Sadama kinnistutele ja sealt välja Tuukri tänava kaudu,» selgitas Klandorf.