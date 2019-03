Siseministeerium kutsub e-kirjaga ligi miljonit inimest varuma toitu ja tikke

«Kas oled mõelnud, kuidas saad hakkama, kui Eestit tabab ootamatu õnnetus või looduskatastroof? On Sul koju varutud piisavalt toitu, tikke, patareisid, ravimeid ja muud esmavajalikku, et üle elada nädalane kriis?» küsib ministeerium inimestele saadetud kirjas.

Siseministeeriumi kommunikatsiooninõunik Jürgen Klemm selgitas, et e-kirjad jõuavad nendele aadressidele, mis on võetud rahvastikuregistri andmebaasist. Iga inimese kohta võetakse registrist üks e-kirja aadress, mis on baasi lisatud kõige viimasena. Enamasti on inimesed neid aadresse kasutanud suheldes kas politsei- ja piirivalveameti, maanteeameti või maksu- ja tolliametiga.