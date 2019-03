Julia Aug Eesti passist: inimeselt ei tohi ära võtta ta isamaa kodakondsust

Aug tunnistab, et kui ta oleks teadnud, et lihtsalt mainimata jätmise eest oleks talle alles jäänud pass, siis ta oleks vaikinud. Praegu on tal elamisluba, kuna ta on etniline eestlane, ent uuesti ta kodakondsussõda riigiga ei alusta – seitsme aastaga õiglust jalule seada ei õnnestunud.

Eesti juured

Julia vanaema juured on pärit Muhumaalt, kui nende perekonna esivanemad asusid siia Rootsist. Hiljem koliti Viljandimaale ning sealt mindi edasi Narva. Enne revolutsiooni vanaema elas Peterburis ja oli sõjaarst. «Mul on ka pilte. Meil on kodus suur arhiiv,» lausus Aug ja hakkas telefonist pilte otsima.

«Seltsimees lapses» Ljudmillat mänginud Julia Aug teab, et film ei pääse Vene kinolevisse, kuid ta aitab kaasa, et film linastuks näiteks Omskis toimuval festivalil Dviženje, mis ongi debüütfilmidele. FOTO: Priit Grepp / Amrion OÜ

Augi vanaema suri, kui ta oli kaheksa-aastane ja pärast vanaema surma rääkisid talle isa ja ema, mis on sõda. Veel enne oli vanaema talle rääkinud palju Siberi aastatest, kuidas nad tegid heina, et mingitki toidu raasukest saada. «Sa mõtestad neid jutte siis, kui oled täiskasvanu. Ma arvan, et ma hakkasin mõtlema selle peale pärast isa surma, kui ma leidsin üles ta päevikud.»

Augi ema ja isa kohtusid 1955. aastal Minskis. Isa ja vanaema rehabiliteeriti, kuid nad ei saanud tagasi sõita kodumaale ega ka suurtesse linnadesse nagu Peterburg ja Moskva, sellepärast valiti Minsk. Isa läks tööle autotehasesse, kus töötas ka ema.

Kui aga Narvas avati tehas Baltijets, siis kutsuti spetsialiste sinna ja kuna ta isa on etniline eestlane, siis sai ta tagasi Eestisse tulla.

«Kui ma olin väikene, siis mulle otse ei öeldud, et ma ei tohi riiki armastada,» vihjas Aug vihale Nõukogude Liidu vastu. «See oli ohtlik.» Aug teadis, mis ta perekonnas on juhtunud, et vanaisa lasti maha ja kuidas Siberisse minekul tuldi öösel korterisse ja pöörati kõik segi,

«Mulle räägiti selliseid asju, mis pani mind hirmu tundma ja mõistan nüüd, et ka mu vanemad kartsid ja kardavad,» rääkis ta. Aug ei tahtnud endasse lasta hirmu, mille sees ta pere elas ja ta arvab, et sa suutis seda teha. «Ma elan praegu nii. Et ma ei karda tõtt rääkida ja ei karda enda lapsega rääkida ega ka enda kuulajatega.»

Ta rääkis näiteks, mida talle ema ütleb, kui ta on Kirill Serebronnikovi kaitseks meedias midagi öelnud või kuidagi riike (Venemaa ja Eesti) kritiseerinud.