Sõda pole tõenäolisim kriis

Aus vastus on, et veel ei ole. Aga kindlasti võtan kriisiolukordade käitumisjuhistest eeskuju.

Eks see on selline asi, et kui inimene ei ole pikalt kogenud midagi, mis sunnib teda otsima ebatavalisi lahendusi, siis ta ei mõtle sellele. Oleme elanikkonnakaitse kontseptsiooni elluviimisega püüdnud tuua teadmist, et kuigi meil ei ole viimastel aastatel olnud tõsist kriisi, ei pruugi see nii jääda. Kriis – ükskõik milline ta on – tõenäoliselt tuleb.