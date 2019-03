Lang: EKRE juhib täna Eestis kogu poliitilist agendat

«EKRE lubas ka valimistele järgnenud ööl, et tegelikult määravad nemad Eesti poliitilise diskursuse, ja nad teevad seda poliittehnoloogiliselt ülipeenelt, ning kogu Eesti peavoolumeedia tantsib nende pilli järgi,» rääkis Lang. «Meedia levitab uudiseid käimasolevatest koalitsiooniläbirääkimistest, mis olemuselt ei ole koalitsiooniläbirääkimised. Ajakirjandus kajastabki neid uudiseid, mis kusagil partei peakorteris valmis vorbitakse,» lisas ta.

Lang tõi näitena eelmisel nädalal ohtralt kajastust leidnud aborditeema, millest rääkimine on tema sõnul täiesti ennatlik.

«Kui Martin Helme (EKRE riigikogu fraktsiooni endine esimees – toim) läheb televisiooni ja räägib surmtõsise näoga sellest, et abordid on Eesti ühiskonnas tohutu suur probleem, siis teades Martin Helmet tean ma ka seda, et ta teeb seda täiesti teadlikult, ehkki ise teab, et see ei ole Eesti rahva esimene probleem. Aga sellega saab tähelepanu ning siin on Eesti ajakirjandus konksu alla neelanud,» märkis Rein Lang.

Ta nimetas EKRE-t «suurepäraseks seltskonnaks, kes kõige õigemal ajal oskab teha kõige õigemaid poliitilisi käike».

«Täna teatasid nad, et kui nad ukse taha visatakse, siis plahvatab püssirohutünn ja pirrud kahel otsal lausa löövad lõkendama. Siis me alles näeme, kuidas siseministeeriumi kriisikäitumise juhiseid vaja läheb,» rääkis Lang.

Langi sõnul ei ole keegi ametlikult volitanud Keskerakonda, EKRE-t ja Isamaad valitsuskoalitsiooni läbirääkimisi pidama.

«Eestis kehtib põhiseadus, kus kogu võimu moodustamise mehhanism on üsna täpselt kirjas. Ja seal on öeldud, et peale valimistulemuste väljakuulutamist teeb president kellelegi ettepaneku valitsuse moodustamiseks ja siis algavad koalitsioonikõnelused,» sõnas Lang. «Aga meil saabub täna Stenbocki majast ehk riigiasutusest hommikul pressiteade, kus on öeldud, et Stenbocki majas, mis on ühtlasi riigikantselei, toimub riiklik tegevus nimega koalitsiooniläbirääkimised. Neid juhib Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratas ja järelikult kõik need inimesed, kes seda raadios etteloetud pressiteadet kuulavad, saavad teada, et toimub tavapärane normaalne riiklik tegevus,» lisas ta.

Saatejuhi Väino Koorbergi sõnul on viimased nädalad olnud ajakirjanduses väga tulised ning üksteise peale on karjunud nii ajakirjanikud kui ka poliitikud. Koorberg tsiteeris rahvusringhäälingu nõukogu esimeest kirjandusprofessor Rein Veidemanni, kes kirjutas, et «iroonilisel kombel võib juhtuda nii, et just Eesti ajakirjandusõpetuse patriarhi Juhan Peegli sajandal sünniaastal jätame me hüvasti sõltumatu kvaliteetajakirjandusega ja asemele saame sildistamise, vahelehüüded, loosungid ning teravmeelsuse või labasusega pikitud säutsumise».

Lang nimetas tänases Eestis toimuvat «totaalseks räuskamiseks».