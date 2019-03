Saksamaa plaanib muuta laste leetrite vastu vaktsineerimise kohustuslikuks

Kantsler Angela Merkeli Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) ning nende võimupartner Sotsiaaldemokraatlik Partei (SPD) on valmis kehtestama üleriigilise laste leetrite vastu vaktsineerimise kohustuse, vahendas Saksa meedia täna.

Leetritesse haigestumine on Saksamaal kasvanud, sest paljud vanemad on otsustanud oma lapsi mitte vaktsineerida. Tervishoiuasutused on hoiatanud, et oodata on suuremaid haiguspuhanguid.

Vaktsineerimise kohustuslikuks muutmist on soovinud eelkõige SPD, kelle tervishoiupoliitika kõneisiku Karl Lauterbachi kinnitusel on ta asja arutanud ka tervishoiuministri Jens Spahniga, vahendas RedaktionsNetzwerk Deutschland. Lauterbachi sõnul on ta veendunud, et peagi on võimalik esitada konkreetsem ettepanek.

Tervishoiuministeerium väljendas muret leetritesse haigestumise sagenemise üle ning tervitas debatti lahenduste leidmiseks.

Opositsiooniline Vaba Demokraatlik Partei (FDP) toetab kuni 14-aastaste laste vanktsineerimise kohustuslikuks muutmist.

«Oma laste mitte vaktsineerimine on vastutustundetu nii sinu enda lapse heaolu mõttes, aga ka teiste inimeste suhtes, keda ei saa vaktsineerida tervislikel põhjustel,» lausus FDP fraktsiooni asejuht Michael Theurer.

Valitsuses arutatavasse plaani suhtuvad aga skeptiliselt Rohelised, kelle kinnitusel nad küll pooldavad vaktsineerimist, kuid kahtlevad nende kohustuslikuks muutmise mõttekuses.

Roheliste tervishoiupoliitika kõneisik Kordula Schulz-Asche leiab, et valitsus peaks tegema rohkem tööd lapsevanemate teavitamiseks, selle asemele et neid karistada. Eriti oluline on tema sõnul meenutada, et vaktsiini tuleb manustada mitu korda, et oleks tagatud kaitse haiguse eest.

«Ma arvan, et kohustuslike vaktsiinide kehtestamine on seetõttu ebasoovitava mõjuga,» ütles Schulz-Asche ZDFile. «Meil on vaja paremat avalikku tervishoiuteenust.»

Saksamaal registreeritu 2017. aastal tuhatkond leetritesse haigestumist ning haigusesse suri üks inimene.