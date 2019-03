FOTOD Kaljulaid: vaid koos saame seista vaba maailma ja ühiskonna eest, kus keegi ei tunne hirmu

Eesti korporatsioonide liidu esindaja Karel Paan ütles, et on oluline, et tulevased põlved teaksid, mida need inimesed neil päevadel kaotasid. «Mitte ainult selleks, et see oleks lihtsalt üks fakt ajaloo õpikus, vaid selleks, et hoomata, mis meil praegu on. Et väärtustada inimõigusi ja vabadust, vaatamata rahvusele või päritolule. Et hinnata võimalust omandada haridust, veel enam kõrgharidust emakeeles. Et austada meie esivanemate ohverdust, kes Eesti eest andsid kõik.»