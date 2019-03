Simson: ühegi teemaga pole kõnelustel lõpuni jõutud

«Me ei avanud uusi peatükke, läksime detailsemaks ja vaatasime nädalavahetustel toimunud arvutustele ka otsa, sest paljudel erakondadel on olnud head ettepanekud, nüüd need ettepanekud said sisustatud ka rahaliste kohustustega,» selgitas Simson.

Ühegi teemaga pole tema sõnul seni kõnelustel lõpuni jõutud. «Kõik kokku lepitud teemad tegelikult on koalitsioonileppes kirjas ja sõnastatud siis, kui me teame, et neile on sajaprotsendiliselt riigieelarve kate. Praegusel hetkel tuleb vaadata tõele näkku, et kolm erakonda on oma lubadustes tahtnud teha enamat, kui tegelikult aasta 2020 eelarve lubab.»

Simson ütles, et teede neljarealiseks tegemise jaoks on tema sõnul valmisolek laenu võtta. «Me oleme tõepoolest öelnud, et laen vajalike investeeringute tegemiseks on täiesti õigustatud finantsinstrument. Ja kui me vaatame, mida täna on vaja Eestis teha ja mida on tehtud seni teokiirusel, siis see on korralikud ühendused pealinna ja suuremate linnade, Pärnu, Narva ja Tartu suunal. Teid, mida tuleks veel neljarealiseks ehitada, on 300 kilomeetrit ja kui vaatame maksumust, siis üks kilomeeter võib maksta neli miljonit või veidi enam. Loomulikult neid teid ei ehitata ühe aastaga, aga see on see projekt, mis võiks saada valmis laenurahaga, ilma et raha võetakse ära teistelt Eesti teedelt, eelkõige siis kruusateedelt ja kohalikelt teedelt.»

Miks pole Keskerakonna, EKRE ja Isamaa esindajad viimasel ajal ajakirjanike ette tulnud selgitusi jagama? «Küsimus on olnud selles, et ühisbriifingud lõhuvad arutelude ajatempot,» vastas Simson. «See tähendab, et selleks ajaks meie arupidamised katkevad, sest delegatsioonide juhid veedavad meeldivalt aega ajakirjanikega. Me tõepoolest saame aru, et see on tähtis märgiliselt, et erakondade esimehed kolmekesi ühiselt ajakirjanike ees seisavad ja nii palju kui ma tean, siis homme see traditsioon jälle taastub.»

Simson kommenteeris ka EKRE esindajate Mart ja Martin Helme viimaseid väljaütlemisi. «Ma saan aru, et Eesti Vabariigis opositsioonierakondadel ikka aeg-ajalt on oma meeleavaldusi kombeks ka tänavatel teha ja rahumeelne meeleavaldus on üks opositsioonis olemise vorm. Eks EKRE sõnastas valesti, aga opositsioonis oleme me näinud neid enne tänavatel ja küll me tulevikus näeme ka kõiki teisi opositsioonierakondi ühel või teisel ajal tänaval oma meelt avaldamas,» rääkis Simson.

Möödunud nädalal palus Simson Keskerakonna nimel naistearstidelt EKRE abordi teemaliste repliikide pärast vabandust.«Ma ei tahaks sellest teha traditsiooni,» sõnas ta. See oli üks kord, kui ma isiklikult tundsin... Ma vabandaks ka iga arsti ees, kelle juurde ma lähen abi paluma ja talle on asjatult liiga tehtud. See oli ka isiklikus plaanis õige tegu minu poolt.»