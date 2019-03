Ratas taunib EKRE ähvardusi

Samuti arutati pensioni teise samba vabatahtlikuks muutmist, kuid kokkulepet ei sündinud. «Hindasime just neid mõjusid, et kui pensioni teine sammas muuta vabatahtlikuks, mis see tähendab Eesti konkurentsivõimele, fiskaalpoliitikale, mis see tähendab Eesti elanikele. Mis on see plaan, mis on pikalt inimestele antud, see kindlus, et koguda pensionit teise sambasse, et kui see muutub, mis võivad olla need mõjud.» Ratas ei vastanud küsimusele, kas Keskerakond peab teise samba vabahtlikuks muutmist võimalikuks. «Nagu ma ütlesin, soovime edasi arutada nendel teemadel.»