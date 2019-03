Mali hõim andis massimõrvale verise vastulöögi

Rünnakud leidsid aset ööl vastu eilset. Need järgnevad laupäeval fulbe elanikkonnaga Ogassogou külale korraldatud rünnakule Mopti linna lähistel, milles hukkus umbes 160 inimest, ütlesid allikad. Laupäevase veresauna korraldamises kahtlustatakse fulbedega territooriumi üle tülitsevaid dogoni hõimuliikmeid.

Ööl vastu eilset korraldasid relvastatud mehed omakorda rünnaku dogonite küla Ouadou vastu, ütles kõrge kohalik ametnik Oumar Diallo. Maha põletati mitu hoonet, hukkunuid on neli, lisas ta. Teises rünnakus samuti dogonite külale Bankassi lähistel hukkus kaks naist, ütles Diallo.

Ohvrite arvu on kinnitanud Mali julgeolekuallikas ja ÜRO rahuvalvemissioon MINUSMA, mille teatel varastati rünnakute käigus ka kariloomi. MINUSMA kutsus koheselt vägivallaspiraali peatama. ÜRO inimõiguste büroo Genfis teatas eile, et on saatnud regiooni uurimismeeskonna.