Kaitseväe ühendatud õppeasutuste nimi muutub Kaitseväe Akadeemiaks

Eelnõu seletuskiri toob välja, et KVÜÕA struktuuri muutmise teema tõstatati 2016. aasta lõpus ja kajastub õppeasutuse ülema 2017 aastakäsus. Lisaks on erinevad töögrupid õppeasutuse juhtkonna seminaril välja töötanud põhimõttelise lahendi struktuurimudelile. Kavandatavad muudatused on heaks kiidetud KVÜÕA nõunike kogu poolt, samuti on uus struktuurimudel ning KVÜÕA põhimääruse muutmise algatamine heaks kiidetud õppeasutuse nõukogus.