Targa linna projekt külvab Tallinna sensoreid täis

Alates 2019. aastast kuni eeldatavalt 2022. aasta lõpuni kestva targa linna ühisprojekti eesmärk on koostöös projekti juhtiva TalTech’i ja tehnoloogiapakkuja Thinnect OÜ-ga koguda kuni 900 erineva sensori ja võrgutehnoloogia abil linnakeskkonnast andmeid keskkonna, liikluse ja akustika kohta analüütikapõhiste otsuste tegemiseks ning targa linna uute lahenduste loomiseks.

Tänasele linnavalitsuse istungile esitatuddokumendi seletuskirjas tõdetakse, et jätkuv linnastumine on väljakutse mitmetes valdkondades: väljakutsed infrastruktuurile, avalike ja äriteenuste areng, töökohtade loomine, kliimamõjud ja keskkonnaressursside arukas kasutus. «Smart City on valdkond, mis haldab ja arendab linna jaoks organisatsioonist väljapoole suunatud innovatsiooni ja arengut tervikuna. Tulemuste kiiremaks ja laiemaks saavutamiseks teeb linn koostööd mitmete osapooltega, kasutades ressursse võimalikult efektiivselt,» öeldakse seletuskirjas.