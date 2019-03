Ratas Narva korruptsioonist: kahtlused on seoses Voronoviga olnud juba ammu

«Ma ei pea seda õigeks, et Narva juhtimine on seotud ühe persooniga, kes teostab võimu läbi linnaettevõtte, olles ise volikogu liige. Ka Keskerakonna sõnum on, et tuleb toetada Narva elanikke ja linna arengut, et seal ei saaks korruptiivsed teod toimuda,» ütles Ratas, lisades, et ta usub politsei professionaalsusesse.