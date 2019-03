Martin Helme soovib «kallutatud» ajakirjanike eetrist maha võtmist

Ringhäälingu nõukogu esimees Rein Veidemann ütles Postimehele, et ta on kirja näinud ning 9. aprillil toimub ka nõukogu kohtumine. Veidemann lisas, et igal nõukogu liikmel on õigus esitada päevakorra suhtes ettepanekuid ja Helme ettepanek on juba tuleval nädalal päevakorras.