Ingrid Rüütel: kõige kurvem üksindus on see, kui lapsed ja lapselapsed lähevad teise riiki

«Maal on olnud kogu aeg palju üksi elavaid inimesi, kes aga pole tundnud ennast üksikuna. Lapsed tulevad suvel külla ja nii on elatud,» kirjeldas ta. Rüütel lisas, et sedasi üksi elanud vanemad pole üksindust nii traagiliselt tundnud, mistõttu pole soovinud nad tulla ka lastega koos elama.

Hoopis uus väljakutse on Ingrid Rüütli hinnangul noorte lahkumine Eestist.

«Ma olen külastanud vanu inimesi, kelle lapsed on kuhugi ära läinud ja kes on siia üksinda maha jäänud. Aga nad on ehitanud suvilaid oma lastele ja lastelastele. On ehitanud neile kõiksugu väikseid kohakesi, kus nad saaksid olla ja kuhu tulla, aga keegi ei tule ja see on väga kurb,» ütles ta.

Rüütli arvates ei ole üksindus kuigi ühene probleem. «Inimene võib olla üksi ka kollektiivis. Tunda, et ta ei kuulu päriselt seltskonda,» selgitas ta ja lisas, et üksi võib end tunda ka perekonnas. Samuti on tema hinnangul kimpus noored, kes vajavad suisa rehabilitatsiooniprogrammi, et «nutindusest» välja tulla ja päriselt inimestega suhelda.