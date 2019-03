Rasket lihashaigust põdenud Jane Paberit lahkus täna elust

Talle diagnoositi ALS (amüotroofiline lateraalskleroos, närvihaigus, mis põhjustab lihaste kõhetumist – toim.) kaks aastat tagasi. Naine otsustas, et ta läheb Šveitsi, kus on abistatud enesetapp seadusega lubatud.

Karmi haiguse lõppstaadiumist pääsemiseks taotles naine loa sõita Šveitsi, et sooritada seal abistatud enesetapp ja saigi selle. «Kui ma ennast enam ise teenindada ei saa, siis see on minu jaoks inimväärse elamise piir,» kommenteeris Paberit kuu aega tagasi «Pealtnägijale.»