Kaljurand: ainult remonditud maja pärast president Moskvasse minna ei saa

Moskva on meie diplomaatia eesliin, ütles presidendi välispoliitika nõunik. Milles see diplomaatia eesliin täna väljendub?

See küsimus peaks olema presidendi välispoliitika nõunikule. Moskva on meile oluline saatkond, aga kui ma vaatan täna maailmas toimuvat, siis täna toimuvad Eesti aoks palju olulisemad sündmused Brüsselis, Londonis, Washingtonis ja teistes pealinnades. Sellega ma ei taha öelda, et Moskva saatkond ei ole tähtis – ta on tähtis. Aga võrdluses teistega on täna Eesti jaoks palju tähtsamaid saatkondi.

Kas riigipeal on põhjust Moskvasse sõita, teades, et ilmselt ei kohtu temaga seal ükski kõrge riigiametnik, ei president Vladimir Putin, ei valitsusjuht Dmitri Medvedev, ei välisminister Sergei Lavrov?

Ma ei tea neid kaalutlusi, miks sündis otsus presidendi Moskvasse minekuks. Ma ei tahaks uskuda, et president läheb sinna ainult renoveeritud hoonet avama. Remonditud hoone avamine ei ole minu arvates piisav põhjus selleks, et president sõidaks Moskvasse. Me peame teadma seda riiki ja tausta. Võib-olla oleks mõistetav, kui avataks renoveeritud saatkond Helsingis või Riias, Moskva on teistmoodi. Kuna ma ei taha uskuda, et see on ainukene põhjus, siis võib-olla on presidendil mõned teised kaalutlused, millest meie praegu ei tea ja millest praegu ei räägita.

Eesti riigipea ja Venemaa riigipea kohtumine on praeguste suhete seisu arvestades ilmselt välistatud?

Kohtumised võivad toimuda konverentside äärealadel või kolmandates riikides. Ei saa öelda, et selliseid kohtumisi üldse ei toimuks. Aga minna ilma kutseta ja nii, et pole teada, kes võtab vastu ja kas võtab vastu, tekitab palju küsimärke. Ma väga tahaksin loota, et selles visiidis on midagi, mida me ei tea ja millest pärast hakatakse rääkima. Võib-olla on kokku lepitud mõned väärikad ja Eesti Vabariigi presidendile sobivad kohtumised?

Kui EKRE peaks saama valitsusse, siis kas see tegelikult mõjutaks ka Eesti-Venemaa suhteid?

Kui peaks sündima Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsusliit, siis on minu jaoks suur küsimus, milline hakkab olema selle koalitsiooni Venemaa-poliitika. Keskerakonna leping Ühtse Venemaaga (Venemaa presidendi Vladimir Putini võimupartei – toim) on endiselt jõus. Juristina ja rahvusvahelist õigust õppinuna ma väidan, et jutud selle külmutamisest või mittetoimimisest ei vasta tõele. Leping kas on, või lepingut ei ole. Sa kas oled rase, või ei ole.

Oleks väga huvitav näha, mida EKRE võimalikus valitsusliidus teeb, võib-olla leiavad nad endale Putinis uues sõbra ja liitlase? Võib-olla nad lähevad Venemaad kritiseerima? Väga palju on küsimärke.

EKRE on erakond kes on parlamendis korduvalt üritanud läbi suruda otsuse eelnõu ja võtta Eesti-Vene piirileppelt meie allkiri tagasi. Kuidas taoline juba sõlmitud lepingu avamine maailmas välja paistab?