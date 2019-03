Mart Helme: feministeerium ja teised valitsusvälised organisatsioonid tegelegu oma rahaasjadega ise

«Meil praegu seal (Stenbocki maja ees - toim) korraldavad kirglikult väikseseid piketikesi inimesed feministeeriumi eestvedamisel. Feministeerium, mis peaks olema kolmas sektor ja kodanikualgatuse korras toimiv MTÜ, saab näiteks käesoleval aastal riigilt 60 000 eurot toetust. Me arvame, et see on täiesti tarbetu toetus. Selliseid toetusi, kolmandale sektorile, valitsusvälistele organisatsionidele makstakse Eestis kümnetes miljonites. Need on kohad, kus vaatame üle, kas need on otstarbekad ja kasutame neid asju teistes kohtades: puuetega inimeste toetuseks, pensionide tõstmiseks, avalike teenuste kättesaadavuse parandamiseks,» rääkis Helme.

Küsimusele kas EKRE hakkab kärpima neid liikumisi, kelle seisukohad erakonnale ei sobi, vastas Helme, et tõi feministeeriumi lihtsalt näiteks. «Varro Vooglaiu sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks ei saa riigilt mingisugust toetust, miks siis mõned teised saavad?» küsis Helme. «Kui meil on valitsusvälised organisatsioonid, siis tegelegu oma rahaasjadega ise,» lisas Helme. «Mul praegu lauale mingit nimekirja praegu panna ei ole. Aga riik raiskab ja kulutab raha paljude asjade peale, millele riik ei peaks raha kulutama, selle asemel, et kulutada raha riigi funktsioonide jaoks.»

Mart Helme kaitses saates Martin Helme rahvusringhäälingu nõukogule saadetud pöördumist, milles viimane heitis ERRi uudiste- ja arvamussaadetele ette tasakaalustamatust. «Teatud ERRi ajakirjanikud on ilmutanud selget poliitilist agitatsioonimeelsust, on käitunud teatud maailmavaate propagandistidena, teinud seda agressiivselt ja alandavalt,» rääkis Mart Helme. Näiteks tõi ta Priit Kuuse intervjuu Jüri Ratasega.

«Ärge kasutage alatuid trikke, ka Eesti ajakirjandus, ärge minge alatuks. Kas keegi mäletab viimase kahe nädala jooksul mõnda positiivset kajastust EKREst? Neid ei ole, neid lihtsalt ei ole,» jätkas Helme. «Soovitaksin ajakirjandusel olla vastutustundlikum,» ütles ta.

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas ütles täna ERRile antud kommentaaris, et ta arvab, et poliitikul pole õigust mitte ühtegi ajakirjanikku eetrist maha võtta või öelda, et ta ei saa seal töötada. Mart Helme vastas Ratasele saates, et «Jüri Ratas eksib, sest Jüri Ratas ei süvene teemasse».

Kui varem on EKRE väljaütlemiste pärast vabandanud nii Jüri Ratas kui ka Kadri Simson, siis Helme sõnul pole seda vaja teha. «Peaministrile ja Simsonile ütlesime, et tulevikus paluks mitte kommunikeerida meie eest. Kommunikeerime ise.»

«Meie ei ole pehmod ja sekkume, kui näeme, et sekkumine tuleb kasuks. Pehmotsemisega on jõudnud ühiskond tasakaalust välja,» rääkis Helme.​

Rääkides praegustest koalitsooniläbirääkimistest, ütles Helme, et täna võttis EKRE juhatus konsultatsioonide tulemusel sündinud leppe mustandi ette ja tegi markeriga triibuliseks kõik erakonna lubadused, mis on leppesse sisse kirjutatud. «Julgen öelda, et igal leheküljel vähemalt kolmandik oli markeriga kirjuks tehtud,» kommenteeris Helme.

Helme sõnul ei saa ta täpsemalt rääkida, millistes sõnastustes miski leppesse kirja on pandud. «Oleme kõikides teemades liikunud praktiliselt lõppjaamadesse välja,» märkis ta. Eile õhtul istusid Keskerakond, EKRE ja Isamaa Helme sõnul koos kella poole kolmeni öösel. Pensioni teise samba vabatahlikuks muutmise plaani kohta ütles Helme: «jõudsime lahenduseni, mille üle, ma julgen öelda, kõik ei ole õnnelikud, aga mis on siiski lahendus.» Uuel nädalal liigutakse Helme sõnul edasi ka Exceli tabeliga.