Perjatsi külas kihutanud joobes algaja juht sai kaks nädalat aresti

«Juht pani toime väga raske rikkumise ja selline käitumine on ohtlik nii talle endale kui teistele. Vaatamata sellele, et mehel ei olnud praegu kehtivaid liiklusalaseid rikkumisi, toimetasime ta kohtumajja ja taotlesime aresti. Kohus rahuldas politsei taotluse ja määras talle karistuseks 15 päeva aresti, millest neli kannab ta kohe ja ülejäänud ositi,» rääkis Narolin. «Kuna juht sai juhtimisõiguse vähem kui aasta tagasi, suunatakse ta ilmselt kaheaastase katseaja möödudes uuesti eksamile.»

Autos viibis ka BMW omanik, 20-aastane noormees, kellele määrasid politseinikud karistuse joobes inimesele sõiduki üleandmise ning narkootilise aine tarvitamise eest. «Omanik teadis väga hästi, et annab juhtimise üle joobes inimesele, kuna eelnevalt tarvitasid nad koos alkoholi. See on vastutustundetu tegu, mis oleks võinud politsei sekkumiseta lõppeda traagiliste tagajärgedega,» lisas juhtivuurija.

Politsei tuletab meelde, et mootorsõiduki omanikul on mitte ainult õigus antud sõiduki kasutamiseks, vaid ka kohustus jälgida ja veenduda, et see sõiduk ei sattuks ebakaine või ilma juhtimisõiguseta roolikeeraja kätte.