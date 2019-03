Andres Herkel: presidendi Moskva visiidilt võiks tulla mõni üllatav sõnum

Äkki me siin Eestis veidi müstifitseerime Vladimir Putinit?

Tegemist on Venemaa juhiga, kes on Stalini järel teine Venemaal nii pikalt võimul olnud inimene. Juba ainuüksi see fakt tekitab müstifikatsioone. Aeg-ajalt räägitakse ju ka «kollektiivsest Putinist» ja kindlasti võimuvertikaal Kremlis on vertikaal, kuid sama kindlasti ei püsi see vertikaal ainult ühe inimese najal. KGB taust ja selge seljapööramine demokraatlikele läänelikele väärtustele ning inimõigustele seondub selgelt Putiniga. Muidugi teeb meid rahutuks uue «külma sõja» hingus ja naaberriikide Gruusia ja Ukraina suveräänsuse rikkumine. Ja see kõik seondub otseselt Vladimir Putini ametiajaga.

Kogu Venemaa võimumehhanism on üles ehitatud Putinile. Seegi mütoloogia on ju väga vana, et kui keegi allpool teeb vigu, siis see on taunimisväärne, aga kusagil on suur juht, kes telekaamerate ees käib neid vigu «klaarimas» ning «lahendamas». Ja Putin teeb seda.

Putini toetus on endiselt kõrge, kuigi on tema valitsemise erinevate ajastutega võrreldes natukene langenud. Inimesed ilmselt on väsinud nii Putinist kui ka Venemaa majanduse mitte kõige paremast seisust. Aga selle taustal tuleb olla ka ülimalt murelik, sest kui Putini populaarsus on hakanud langema, on õige pea hakanud juhtuma ka midagi halba.

Viis aastat on Ukrainas käinud sõda ja lahendust sellele ei ole?

Tegemist on suure vastasseisuga ja on suur küsimus, kas Ukraina liigub lääne poole või ida poole. Pühapäeval Ukrainas toimuvad presidendivalimised on ainult sissejuhatus sellele, mis sügisestel parlamendivalimistel toimub. Ukrainas on selgelt näha demokraatlike valimiste tundemärke, aga seal on ka kaks või rohkemgi erinevat poliitilist leeri ning seetõttu on tugeva võimuvertikaaliga Venemaal ka lihtsam külvata segadust.

Ukraina puhul on üks suuremaid hirme see, et valimisi võltsitakse?

Korruptsioon Ukrainas on väga tõsine ja oligarhide mõju poliitikale suur. Ukraina parlamendi liikmeid on tihti selgelt pandud esindama erinevaid majanduslikke huvigruppe. Aga see kõik ei muuda olematuks asjaolu, et Ukraina peab õiglast võitlust oma iseseisvuse eest. Kindlasti see kõik jätab oma jälje ka eelolevatele valimistele.

Loomulikult on Ukraina valimistel kohal rahvusvahelised vaatlejad, kes käivad valimisjaoskonnast valimisjaoskonda, iseasi, mida nad seal näevad. Mulle tundub, et kõige suurem risk on Ukrainas seotud valijate nimekirjadega ja sellega, kas on välistatud võimalus korduvalt hääletada. Küsimus on ka selles, kas ja kuidas mõjutavad kohalikud liidrid ja ka siseministeerium kogu seda protsessi.

Kirjeldage palun tänaseid suurimaid riske Eesti jaoks.

Otsene sõjaline oht on kõige taustal kusagi tagaplaanil. Üks lähiaja ohtudest, millest ka palju on räägitud, võib seotud olla Venemaa võimaliku mõjutustegevusega Euroopa Parlamendi valimistel mai lõpus. Kõige suurem oht sõltub aga meist endist, sellest, kui sidusana me suudame hoida oma ühiskonda ja mõistlikku riigikäsitlust, kus teemad ei muutuks liiga äärmuslikeks.

Mis Vabaerakonnaga ikkagi juhtus?

Eks me oleksime tahtnud olla selles kohas, kus EKRE on praegu. See kõneleb sellest, et karjuvam poliitika sobib tänasesse aega paremini. Me olime liiga viisakad. Me ei suutnud üles ehitada erakonna kohapealseid struktuure. Ühelt poolt tuleb siin süüdistada iseennast, teiselt poolt liikusid mitmed meie inimesed teiste erakondade poole. Ma olen kritiseerinud erakondlikke toiduahelaid, aga ilmselt tagavad need suuremate parteide puhul ka mingisuguse stabiilsuse. Vabaerakonnas oli eelmisel sügisel ka liga palju liidirte vahetusi, mis iga kord tõid kaasa mõneti erineva agenda ja kokkuvõttes oli valijal seda raske jälgida.

Mis Vabaerakonnast edasi saab?