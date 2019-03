Narkoparun El Chapo loob oma moebrändi

Avalikuks on saanud süüdimõistetud narkokurjategija plaan asutada oma moebränd, mille äritegevust hakkab juhtima tema abikaasa Emma Coronel Aispuro. Turundama hakatakse seda just Guzmáni täisnime ja allkirja abil.

Tootmisega on juba alustatud ning esimene kollektsioon tuleb välja eeloleval suvel. Tootma hakatakse nokkmütse, t-särke, teksajakke, dressipluuse ja mobiiltelefonide kaitsekaasi.

Coronel ütles CNNile, et projekt on pühendatud paari seitsmeaastastele kaksikutest tütardele. Perekonna esindajate sõnul ei hakka El Chapo ise ettevõtte kaudu raha teenima ning tootmistegevus jääb Mehhikosse, et seeläbi aidata sealset majandust ning luua töökohti.