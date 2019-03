Mart Helme: te hakkate minult mingit pealkirja välja kiskuma

«Meil ei ole mingeid nimekirju, meil on kogemused teatud ajakirjanikega ja need kogemused on negatiivsed,» ütles Helme.

Kas Mart Helme tahab ajakirjanduse suukorvistamist? «Ärge esitage mulle lolle küsimusi. Ärge esitage mulle lolle küsimusi. See on loll küsimus. Ma ei vasta sellele. See on loll küsimus, ma ei vasta sellele. See on loll küsimus. Miks te esitate totraid küsimusi? Kas te Kaja Kallasele ka sellise küsimuse esitate? Tema delegeerib teile meievastast hüsteeriat. Ma lõpetan ära, sest te hakkate minult välja kiskuma mingit pealkirja, et Helme ütles nii ja Helme ütles naa,» ütles Helme emotsionaalselt.