«Ma poleks uskunud, et peame hakkama taas oma vabaduse eest võitlema»

Üks meeleavalduse «Jah vabadusele, ei valedele» korraldajatest Gasbar Shabad ütles enne Vabaduse väljaku poole liikumist, et üks meeleavalduse põhjusi on alternatiivsetes meediakanalites levivad valeväited. «Läbirääkimistel osaleb erakond, kes on saavutanud oma poliitilise edu valeinfoga ühiskonda lõhestades. Näitame, et me ei ole sellega nõus,» ütles Shabad.