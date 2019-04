«Olukorrast ajakirjanduses»: liberalismi mõiste on Eestis devalveerumas

«Vaadates nädalavahetusele tagasi, siis käiakse sõnaga «liberaalid» täiesti vabalt ümber, küll on süüdi vasakliberaalid ja nüüd ka paremliberaalid. Mõnede rühmade jaoks on sõna «liberaalne» termin, millega mobiliseerida kedagi oma vastaste vastu,» rääkis Luts.

Langi sõnul ei meeldi avatud maailma filosoofia väga paljudele, kes tahaksid oma asja ajada. «See, kes ajab oma asja mustalt ja maksab kusagil lihatsehhis mustalt palka, pole ju huvitatud sellest, et ajakirjandus pääseb ligi kõigile andmetele, ja et ta on kohustatud oma tegevusest ühiskonnale aru andma,» märkis ta.

Lang ütles, et Euroopa Liidus on liberaalid ise selle filosoofia rünnakutele kaasa aidanud. «Kuna ei ole tõelist liberaalset jõudu, siis sellele vastumõjuks on imelik pruun löga ning see sobib juhitud demokraatia apologeetidele,» rääkis Lang. «Liberaalne demokraatia põhineb maailmavaadete ausal võistlusel, kõik maailmavaated, mis ei propageeri näiteks inimeste tapmist, on esindatud ja õigustatud oma vaateid levitama ja valimistel osalema,» lisas ta.

Langi sõnul on just liberaalselt mõtlevad inimesed koostanud enamuste maailma edukate riikide põhiseadused. «Sellega ei ole mitmed Eestis rahul ja tahaksid nüüd konstitutsiooni ümber kirjutada. Selle protsessi juures ei ole kõige hirmutavam mitte see, kui keegi paneb kaabu varna ja hakkab ajama mingisugust segast juttu pensionisambast, vaid kõige hirmutavam on see, et tahetakse avada tänane põhiseadus. See viib päris kindlasti 1930-ndate aastate sündmusteni,» ütles Lang.