Sõprade aprillinalja ohvriks langenud tallinlane kutsus politsei

Tallinnas saabus esmaspäeval mees pärast tööpäeva lõppu koju ja avastas, et tema elukohas on käinud vargad ning kodu on armsatest asjadest tühjaks tehtud. Sellest arusaanuna käitus mees väga õigesti – teatas juhtunust häirekeskusele, vahendas prokuratuur sotsiaalmeedias.