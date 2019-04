Võru uuendab Tamula rannapromenaadi

Võru linnapea Anti Allas tõi näiteks, et kõikidel istumisosadel kasutatakse saare asemel termotöödeldud saart, mille eluiga on umbes kaks korda pikem. Laudteede aluste taladena kasutatakse varasemate töötlemata prusside asemel kvaliteetsemaid, mis on sobivad kasutamiseks ka pinnases. Tribüünide eesmised lauad paigaldatakse hingedele, et tribüünide alust oleks edaspidi võimalik koristada.