Lauri Laats loobub riigikogu kohast

«Mis seal salata, pärast valimistulemuste selgumist arvasin, et lähen neljaks aastaks Toompeale, kuid Mustamäe inimesed on mind ümber veennud,» ütles Laats, kelle hinnangul võib riigikogu liige ühel päeval avastada, et on oma valijatest liiga kaugele jäänud. «Tahan olla sündmuste keskel ning lahendadagi neid lihtsaid asju, mis Toompealt vaadates tunduvad ehk tühised, kuid Mustamäe inimese jaoks on väga olulised.»