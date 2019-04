SDE naispoliitikud on vastu naiste marginaliseerimisele

«Tasapisi, kuid kindlalt, on Eesti liikunud ühiskonna poole, kus meeste ja naiste võimalused ennast teostada, ühiskonda panustada ja oma riiki teenida on aina võrdsemad. Riigikogus ei ole kunagi varem olnud nii palju naisi, kui on neid nüüd, ning esimest korda on meie parlamendis fraktsioon – sotsiaaldemokraadid –, kus on mehi ja naisi võrdselt. Kuigi saame rõõmustada 28 naise üle uues riigikogu koosseisus, on see siiski napilt üle veerandi. Palju on veel minna,» seisab Marina Kaljuranna, Helmen Küti, Heljo Pikhofi, Katri Raiki ja Riina Sikkuti avalduses.

«Mõtlemapanev on aga tõsiasi, et esimest korda näib olevat oht sellel teel hoopis tagasi libiseda. Kui veel veidi aega tagasi arutlesime avalikult, kas triibulised nimekirjad valimistel, sookvoodid riigiettevõtete nõukogudes ning palkade avalikustamine võitluseks palgalõhega on võrdõiguslikkuse teel parimad lahendused, siis praegu oleme olukorras, kus peame rääkima avalikkuses hoopis abordi kättesaadavusest ja kaitsma naistearste süüdistuse eest, et nende kutsetegevus on Hippokratese vandega vastuolus,» jätkavad naispoliitikud.

«Oleme jõudnud olukorda, kus uut koalitsiooni moodustavad mehed, kellele juhitud uudisteportaalis on öeldud: „Naised poliitikas on vajalikud, aga alati ei satu sinna just need, keda ootaks /.../. Poliitikasse tulevad peamiselt lastetud karjäärinaised, võrdõiguslased, äärmusfeministid, aborditoetajad, seksuaalsete vähemuste kaitsjad ja nii edasi,» viitavad allakirjutanud EKRE-le.

«Kas kellelgi on optimismi, et võrdõiguslikkuse teemad järgmiste aastate jooksul üldse päevakorda jõuavad, kui tõenäolise järgmise koalitsioonierakonna esimehele kuuluvad sõnad: «Naine, kes ohverdab karjääri nimel oma fertiilse ea, saab maailma asjadest valesti aru.» Ning talle sekundeerib erakonna aseesimees: «27-aastane lastetu naine on ühiskondlikult kahjulik element.» Kirsiks tordil on teise tõenäolise koalitsioonierakonna juhtivliige, kes nimetab naistevastasest vägivallast ajendatud pöördumist «kanakarja kambakaks»,» seisab pöördumises.

Sotsidest naispoliitikute kinnitusel pole see retoorika ühekordne libastumine, vaid süsteemne vastuvõetamatute hoiakute taastootmine, inimeste vaenamine ja naiste aktiivsuse marginaliseerimine.

«Kõik eelnev võib mõjuda peletavalt, aga head naised riigikogus ja naised Eestis – ärme lase ennast marginaliseerida, ärme lase ennast tasalülitada. Põhjust ennast kuuldavaks teha on täna rohkem kui kunagi varem. Meie hääl peab kõlama valjemalt kui kunagi varem,» rõhutavad sotsid.