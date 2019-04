Haigla juht patsiendi surmast: vigu ikka juhtub ja võib olla rahulolematuid kliente

Postimees kirjutas tänases lehes , kuidas haigla töötajate vea tõttu isa kaotanud tütar protsessis aasta aega õiguse eest ning sai lõpuks terviseametilt kirja, et haiglale tehakse ettekirjutuse dokumentatsioon korrastada. Naine on tervishoiusüsteemis pettunud.

«Vigu ikka juhtub ja võib ikka olla rahulolematuid kliente. Ta on ravikvaliteedi komisjonis käinud ja kui tahab, võib edasi protsessida, eks siis kohus otsustab, kellel on õigus,» ütles Vask ja keeldus haigla puudulikku dokumentatsiooni ja surmaga lõppenud viga kommenteerimast. «Ei, ma ei kommenteeri, sest ma ei olnud raviprotsessis osaline,» ütles ta.

Küsimusele, kas Vask haigla juhina ei vastuta haiglas toimuva eest, vastas ta, et «jah, ma juhin haiglat, aga ma ei osalenud raviprotsessis». «Ma midagi tean midagi, aga ei kommenteeri seda ajakirjandusele,» ütles Vaisk.

Sellises olukorras on praegu inimesel sisuliselt ainult üks võimalus: minna haigla vastu kohtusse, kus ta peab tõestama, et haigla tegi vea.

Eesti patsientide esindusühingu esindaja Pille Ilvese hinnangul on selline süsteem absurdne.

«Kuidas ta tõendab? Enamus dokumente on haigla käes ja kuna raviviga on kriminaliseeritud, siis miks peaks keegi kuskil komisjoni ees üles tunnistama,» ütles ta ja lisas, et mitmes teises arenenud riigis lasub tõendamise kohustus tervishoiuteenuse osutajal.