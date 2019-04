Härjapea jõe visioonivõistluse võitjad: meid inspireeris võistlusülesande keerukus

Võidutöö üks autor Villem Tomiste ütles, et neid inspireeris kõige rohkem ülesande keerukus, kuna ühe ja totaalse idee kavandamine ei sobiks ja võimalik, et lausa piiraks piirkondade omanäolisust. «Meid inspireeris võistlusülesande keerukus,» sõnas Tomiste ning selle tegi keerukaks see, et kunagine Härjapea jõgi läbib tänapäeval vägagi eriilmelisi

Tema sõnul ehitasid nad linna ainuomasele loole kaasaegse kujundi ning siis tekkis ka idee, kavandada jõe tähendusvälja vulinana. «Aastate eest maa alla varjatud jõgi tõuseb vasksete, filigraansed käsitööna valmistatud torudena tänavale, et kummarduda, lastes vee vulisema kausidesse ja sängidesse,» rääkis Tomiste ja lisas, et üksteisele järgnevad purskkaevudena vett ringlevad objektid loovad oma vulinaga kujutletava Härjapea jõe.

Autoritele oli kõige keerulisem kujutada liikuvust. «Tänapäeval on raskuseks liikuvuse küsimused, seetõttu sai kogu Härjapea jõe trass kavandatud arusaadavana jala- ja kergliiklejale,» seletas Tomiste. Tulevikus peaks olema selgelt arusaadavad lõikude omavaheline seotus linnaruumis. «Sõiduteede ületused tuleb lahendada jalakäija eelistusega ning samas tasapinnas ning autoliiklust rahustavatena.» Autorid kujundasid töö nii, et jalutajad saavad teha puhkepause ning nõlvadele rajatakse trepistikud, millelt on võimalik jälgida kujutletava jõe voolu. «Lähtuvalt oma naabrusest saab iga plats olema veidi erinev,» sõnas Tomiste. Nende visioon toob jõe linna tagasi vulinana, mis on liikuvuses. «Märgiliste kohtade põimumine diskreetseks jõeks, luues tänapäevased seosed ja kogukondlikud ruumid, mis on linnaliselt atraktiivsed,» ütles Villem Tomiste.