Mart Nutt: piirilepe ja sanktsioonid võivad olla Eesti-Vene presidendi kohtumise teemad

«Ma arvan, et sellel kohtumisel tõstatub tingimata Eesti-Vene piirilepingu ratifitseerimise küsimus. Ilmselt ei jätaks Vene pool kasutamata võimalust rääkida sanktsioonidest. Eesti on Euroopa Liidu liikmesriik ja Venemaale on ju kehtestatud sanktsioonid nagu ka vastupidi,» ütles Nutt. «Need teemad, mida Eesti ja Venemaa võiksid arutada, on laias laastus sarnased nende teemadega, mida võiks Venemaaga arutada ükskõik milline teine Euroopa Liidu või NATO liikmesriik,» lisas ta.

«Meil on Venemaaga diplomaatilised suhted, meil on Moskvas suursaatkond ja Venemaal on Tallinnas suursaatkond – vormilised suhted on igati korrektsed. Kui presidendi visiidiga seoses üldse tekib mingeid küsimusi, siis need on pigem protokollilised, sest tavapäraselt külastab president mõnda teist riiki siis, kui on saabunud kutse,» sõnas Nutt.