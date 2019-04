Mart Nutt: Ukraina kogemus näitas presidendi otsevalimiste pahupoolt

Nuti sõnul on otsevalimiste puhul probleemiks see, kui kaks kandidaati saavad väga lähedase häältetulemuse. «Siis jääbki õhku kahtlus, kas hääli ei kallutatud kuidagi ühe presidendikandidaadi kasuks ja võimaliku presidendi legitiimsuses kaheldakse lõpuni,» märkis Nutt. «Teiseks ei valita otsevalimiste puhul tihti mitte nende omaduste järgi, mida kandidaadilt riigi huvides tegustemiseks tuleks eeldada, vaid valitakse tihti mingite muude ja näiliste tunnuste järgi,» lisas ta.

Nutt viitas sellele, et Ukraina presidendivalimiste esimeses voorus kogus igasuguse poliitilise kogemuseta näitleja ja koomik Volodõmõr Zelenski ligi 30 protsenti ja praegune president Petro Porošenko ligi 16 protsenti häältest. Kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel toimub teine valimisvoor 21. aprillil.

Zelenski puhul on ju välja toodud, et enam hääli saigi esimeses voorus kandidaat, kes mängis komöödiasarjas presidenti. «Osad valijad ilmselt mõtlesid nalja teha. Siin võiks tõmmata paraleeli Brexitiga, sest ei osatud ette näha, mida see kaasa toob. Zelenski puhul mitte keegi täpselt ei tea, mida ta tegema hakkab,» rääkis Nutt. «Tal ei ole mingit programmi ja ta on lubanud kokku kogu taevamanna. Ukraina olusid vähegi tundev inimene saab aru, et selline president ei saaks täita ühte protsentigi oma lubadustest. Kui Zelenskist saab president, on pettumus väga valus,» lisas poliitik.

Nuti sõnul on ka Porošenkol probleeme, näiteks on teda süüdistatud korruptsioonis ning Ukraina ühe rikkama inimesena on ta ise üks oligarhidest, kellel on soovi korral võimalus jõukuse ja administratiivse võimu abil valimisi mõjutada. «Ma puutusin Ukrainas kokku mitme parlamendisaadiku ja krimmitatarlaste esindajatega, kes kõik kinnitasid, et puudustele vaatamata oleks Porošenko kõikide kandidaatide seast parim valik. On täiesti võimalik, et Ukraina valijad saavad teises voorus aru, et nalja ei ole enam mõtet teha,» sõnas Nutt.

Valimisi Kiievis ja Bila Tserkvas vaadelnud Nutt ütles, et valimispettusi ta ei avastanud, kuid nägi pisirikkumisi. Ta tõi näiteks ühe Kiievi valimisjaoskonna, mis avati 20 minutit pärast ette nähtud kella 8 hommikul. «See oli rikkumine, sest inimesed ootasid ja muutusid närviliseks ning kartsid, et nad ei saagi valida. Üldiselt peetakse rikkumiseks ka seda, kui valimisjaoskonna ruumides on politseinikud. Ukrainas olid mitmetes jaoskondades politseinikud kohal, aga seda, kas see võis kuidagi mõjutada valimistulemust, ma kinnitada ei saa. Pigem mitte, sest inimesed läksid oma sedeliga hääletuskabiini ja tegid seal märke,» kirjeldas Nutt.