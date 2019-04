Konkurentsiamet otsib järgnevaks viieks aastaks Eestile postiteenuse osutajat

Konkurentsiameti kuulutuses seisab, et tulevane postiteenuse osutaja peab tagama postiteenuse kättesaadavuse kogu Eesti Vabariigi territooriumil, kes peab tagama universaalse postiteenuse järjepideva, kvaliteetse ja taskukohase tasu eest.

Universaalse postiteenuse moodustavad järgmised riigisisesed ja rahvusvahelised postiteenused: kirisaadetise edastamine liht-, täht- ja väärtsaadetisena kaaluga kuni kaks kilogrammi; postipaki edastamine täht- ja väärtsaadetisena kaaluga kuni kakskümmend kilogrammi.

Konkurentsiameti vanemanalüütik Indrek Ahermaa ütles, et postiseaduse alusel on riigis määratud üks postiteenuse osutaja ning tegevusluba antakse konkursi võitjale. Universaalse postiteenuse luba antakse välja iga viie aasta tagant. «Süsteem algas 2009. aastal ning see on juba kolmas konkurss,» ütles Ahermaa. Pakkumise saavad teha kõik, kes vastavad tingimustele. Kõige põhilisem on, et postiteenuse osutajal oleks olemas üleeestiline võrk, mis eeldab umbes sadakond postkontorit ja teatud arv kirjakaste.

«Viimasel kahel konkursil on Eesti Post olnud ainukene pakkuja ja on vastanud tingimustele, on kuulutatud võitjaks. Tõenäoliselt on kolmas konkurss sarnase tulemusega,» rääkis Indrek Ahermaa.

Omniva juhatuse esimees Ansi Arumeel kinnitas, et Omniva soovib jätkata universaalse postiteenuse (UPT) osutajana. «Arvestades inimeste kommunikatsiooniviiside muutumist viimasel kümnendil, peab teenuse osutamise tingimused põhjalikult läbi vaatama,» sõnas Arumeel ja lisas, et koos digiühiskonna arenguga on nõudlus traditsiooniliste postiteenuste järgi drastiliselt langenud. Universaalse postiteenuse pakkumisel on kulud suuremad kui tulud. «Oleme seda teiste teenustega kompenseerinud, kuid see pole jätkusuutlik. Seaduses ettenähtud UPT kulude kompensatsioonimehhanism ei toimi ning endisel moel jätkates pole võimalik enam tagada postiteenuse kvaliteeti,» rääkis Arumeel.

2017. aastal tõi UPT osutamine kahjumit 2,7 miljonit eurot, millele lisandus perioodika kojukande kahjum 1,1 miljonit eurot. Ansi Arumeel ütles, et tulevikus muutub kvaliteetse postiteenuse tagamine veelgi keerulisemaks, kuna postiteenuste nõudlus on languses ning olulised sisendkulud (palk ja kütus) kasvavad.

«Suurimaks pudelikaelaks teenuse pakkumisel on konkurentsitihedal tööjõuturul teenuse osutamiseks vajalike töötajate leidmine, kuna universaalne postiteenus on kahjumis, on keeruline maksta kirjakandjatele tööle väärilist palka,» sõnas Arumeel ja lisas, et ettevõte soovib palku suurendada. «Tööturu olukorda arvestades on see möödapääsmatu, kuid see on praeguses olukorras tõesti äärmiselt keeruline,» rääkis Ansi Arumeel.